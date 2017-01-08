В Луганской ОВГА заявляют об эскалации на линии разграничения

Украинских военных боевики накрыли массированным огнем в Попаснянском районе, где зафиксировано 16 обстрелов.



"Горячее всего было вблизи поселка Новозвановка, в направлении которой боевики 10 раз открывали огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-службе.



Четыре раза российско-террористические войска обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Троицкое Попаснянского района и Станицу Луганскую. Всего же за сутки террористы 21 раз открывал огонь по позициям украинских военных.



"Вследствие массированных обстрелов осколочные ранения получили шесть наших бойцов. Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Вчера двое, а сегодня шестеро наших военных получили ранения. Впервые за долгое время украинские военные вынуждены были открыть огонь. К сожалению, дипломатические договоренности нивелируются действиями боевиков", - подчеркнул Клименко.

