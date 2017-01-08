В Луганской ОВГА заявляют об эскалации на линии разграничения
08.01.2017 11:20
Шесть бойцов АТО были ранены в результате обстрела со стороны террористов на луганском направлении
Шестеро бойцов АТО получили ранения в Луганской области в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
"Горячее всего было вблизи поселка Новозвановка, в направлении которой боевики 10 раз открывали огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-службе.
Четыре раза российско-террористические войска обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Троицкое Попаснянского района и Станицу Луганскую. Всего же за сутки террористы 21 раз открывал огонь по позициям украинских военных.
"Вследствие массированных обстрелов осколочные ранения получили шесть наших бойцов. Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Вчера двое, а сегодня шестеро наших военных получили ранения. Впервые за долгое время украинские военные вынуждены были открыть огонь. К сожалению, дипломатические договоренности нивелируются действиями боевиков", - подчеркнул Клименко.
Украинских военных боевики накрыли массированным огнем в Попаснянском районе, где зафиксировано 16 обстрелов.
"Горячее всего было вблизи поселка Новозвановка, в направлении которой боевики 10 раз открывали огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в пресс-службе.
Четыре раза российско-террористические войска обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия Троицкое Попаснянского района и Станицу Луганскую. Всего же за сутки террористы 21 раз открывал огонь по позициям украинских военных.
"Вследствие массированных обстрелов осколочные ранения получили шесть наших бойцов. Ситуация на линии разграничения существенно обострилась. Вчера двое, а сегодня шестеро наших военных получили ранения. Впервые за долгое время украинские военные вынуждены были открыть огонь. К сожалению, дипломатические договоренности нивелируются действиями боевиков", - подчеркнул Клименко.
8 января сообщалось, что за минувшие сутки путинские наемники в Донбассе 72 раза открывали огонь по силам АТО.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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