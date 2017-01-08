Непогода в Украине: в Рождество в ДТП погибли пять человек

7 января были травмированы 45 человек

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Травмы получили 45 человек.

Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

По состоянию на 09:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

6 января сообщалось, что циклон, который принес в Украину резкое похолодание и сильные снегопады, уйдет 9 января 2017 года, а с 10 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха

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