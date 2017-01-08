Сутки АТО: рекордное количество обстрелов, шестеро раненых

Бойцы АТО получили ранения в Троицком и Крымском на луганском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

Это произошло в двух горячих точках - трое военных были ранены около Троицкого во время вражеского минометного обстрела, и еще трое - в результате провокаций вблизи Крымского на луганском направлении.

Бойцы АТО находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.



За прошедшие сутки, 7 января 2017 года, боевая активность противника в Донбассе выросла: количество обстрелов возросло до 72-х, что является рекордным показателем в новом году.

По его словам Мотузяника, террористы активно применяют тяжелое вооружение и нарушают режим прекращения огня как днем, так и ночью.

На луганском направлении боевики активизировались на всех горячих точках.

В течение суток оккупанты открыли огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого.

Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских военных. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в этих местах, а также у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево.

На донецком направлении зафиксировано нарушение режима тишины в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и в Горловском периметре.

Вблизи села Троицкое, недалеко от Горловки, боевики выпустили девять минометных мин и стреляли из БМП.



Кроме провокаций возле поселка Луганское на Светлодарской дуге, одна провокация была на окраине Новолуганского.

"Здесь с 19:18 до 19:40 боевики применили стрелковое оружие", - сказал Мотузяник.

На мариупольском направлении боевики применили минометы и артиллерию.

Всего выпустили шесть артиллерийских снарядов и 87 минометных мин.

Боевики использовали артиллерию против сил АТО в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке - от Марьинки и Павлополя к Талаковкее и Широкино. Обстрелы на направлении продолжались в течение всех суток, особенно интенсивно - после 14:00.

4 января 2017 года количество обстрелов со стороны боевиков значительно возросло до 52-х.

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