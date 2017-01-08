После событий на Сведлодарской дуге боевики дезертируют - ГУР
Украинская разведка установила, что террористы после потерь на Светлодарской дуге отказываются находится на боевых позициях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"С целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ, понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарска. Поэтому осуществляются активные меры по набору кандидатов на военную службу. Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений", - отметили в ГУР.
В ГУР уточнили, что, таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск.
Также, по данным украинской разведки, в связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения несения дежурства на передовых позициях 11 отдельного мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК (Доннецк) ВС РФ морально-психологическое состояние военнослужащих остается на низком уровне.
"Отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольство условиями службы. В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ зафиксировано отсутствие взаимодействия между подразделениями", - сказали в ГУР.
7 января военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ при выдвижении на боевые позиции попали на минное поле, накануне был установлен саперами этой же бригады.
23 декабря 2016 года Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское, что на Светлодарской дуге.
По словам министра обороны Степана Полторака, ВСУ не нарушили минские соглашения, взяв под контроль новую позицию в районе Светлодарской дуги.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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