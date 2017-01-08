После событий на Сведлодарской дуге боевики дезертируют - ГУР

Пророссийские наемники соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения, отметили в ГУР

Украинская разведка установила, что террористы после потерь на Светлодарской дуге отказываются находится на боевых позициях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"С целью пополнения некомплекта в частях и подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ, понесли значительные потери во время боев в районе Светлодарска. Поэтому осуществляются активные меры по набору кандидатов на военную службу. Желающие вступить в ряды бригады соглашаются проходить службу исключительно в подразделениях обеспечения и категорически против назначения в состав боевых подразделений", - отметили в ГУР.

В ГУР уточнили, что, таким образом, основным источником комплектования личным составом боевых подразделений остаются вербовочные центры на территории РФ, в том числе в городах Курск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск.



Также, по данным украинской разведки, в связи с неудовлетворительными условиями материального и продовольственного обеспечения несения дежурства на передовых позициях 11 отдельного мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК (Доннецк) ВС РФ морально-психологическое состояние военнослужащих остается на низком уровне.

"Отмечаются случаи открытого неповиновения и недовольство условиями службы. В частях и подразделениях 2 АК (Луганск) ВС РФ зафиксировано отсутствие взаимодействия между подразделениями", - сказали в ГУР.

7 января военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ при выдвижении на боевые позиции попали на минное поле, накануне был установлен саперами этой же бригады.