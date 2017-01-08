В Одессе произошел взрыв в жилом доме: два человека погибли

Взрыв в жилом доме в Одессе, вероятно, произошел из-за возгорания газа, сообщает ГСЧС

В результате взрыва в жилом доме в Одессе погибли двое человек. ОБ этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Взрыв прогремел ночью сегодня, 8 января, в частном одноэтажном жилом доме на улице Ефима Геллера. В 01:07 спасатели прибыли на место происшествия. Они начали тушение пожара и разбор обрушившихся конструкций. В ходе ликвидации последствий пожара были обнаружены тела 2 погибших мужчин

Во время разбора завалов сотрудники ГСЧС спасли 90-летнюю жительница дома. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавшей диагностировали травму ноги, Пожар ликвидировали в 02:01.



По словам спикера ГСЧС Андрея Мельника, взрыв, вероятно, произошел из-за возгорания газа.

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