В Херсонской области собаки насмерть загрызли мужчину
08.01.2017 16:21
Трагедия произошла в городе Голая Пристань
Фото: EPA
В Херсонской области погиб мужчина в результате нападения трех овчарок. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Херсонской ОГА.
Инцидент произошел в городе Голая Пристань.
"От нападения трех овчарок во дворе жилого дома обнаружено тело 43-летнего мужчины", - отмечается в сообщении.
Тело направлено на судмедэкспертизу. Ведется следствие.
7 января сообщалось, что в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области четверо собак повредили решетку вольера, выбежали на улицу и загрызли прохожего.
Позже стали известны новые подробности трагедии.
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