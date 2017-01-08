В Херсонской области собаки насмерть загрызли мужчину

Трагедия произошла в городе Голая Пристань

В Херсонской области погиб мужчина в результате нападения трех овчарок. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Херсонской ОГА.

Инцидент произошел в городе Голая Пристань.

"От нападения трех овчарок во дворе жилого дома обнаружено тело 43-летнего мужчины", - отмечается в сообщении.

Тело направлено на судмедэкспертизу. Ведется следствие.

7 января сообщалось, что в селе Кучакив Бориспольского района Киевской области четверо собак повредили решетку вольера, выбежали на улицу и загрызли прохожего.

Позже стали известны новые подробности трагедии.

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