Теракт в Иерусалиме: украинцев среди пострадавших нет - посол

Информация о гражданстве пострадавших во время теракта все еще проверяется

По предварительной информации украинцев среди пострадавших в результате теракта в Иерусалиме не было. Но информация все еще проверяется. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в эфире телеканала 112.

Он также заявил, что, по данным местной полиции, водитель грузовика был арабом с израильским гражданством.

Ранее сегодня в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15.

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.

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