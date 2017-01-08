USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракт в Иерусалиме: украинцев среди пострадавших нет - посол

08.01.2017 18:06
Информация о гражданстве пострадавших во время теракта все еще проверяется
Теракт в Иерусалиме: украинцев среди пострадавших нет - посол
Фото: ЕРА

По предварительной информации украинцев среди пострадавших в результате теракта в Иерусалиме не было. Но информация все еще проверяется. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в эфире телеканала 112.

Он также заявил, что, по данным местной полиции, водитель грузовика был арабом с израильским гражданством.

Ранее сегодня в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15. 

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 