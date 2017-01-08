Теракт в Иерусалиме: украинцев среди пострадавших нет - посол
08.01.2017 18:06
Информация о гражданстве пострадавших во время теракта все еще проверяется
Фото: ЕРА
По предварительной информации украинцев среди пострадавших в результате теракта в Иерусалиме не было. Но информация все еще проверяется. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в эфире телеканала 112.
Он также заявил, что, по данным местной полиции, водитель грузовика был арабом с израильским гражданством.
Ранее сегодня в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15.
В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.
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