Боевики 28 раз нарушили режим тишины за день: ранены трое военных

Российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы позиций ВСУ в рождественские праздники.





На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино.





По Широкино и Марьинке огонь вели БМП боевиков. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино.



По Талаковке огонь вел и танк.



На луганском направлении из 82 мм минометов террористы накрыли огнем Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер.



На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вел БМП боевиков.





За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб , шестеро получили ранения.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.