Боевики 28 раз нарушили режим тишины за день: ранены трое военных
08.01.2017 18:18
По Талаковке огонь вел танк пророссийских наемников
В течение сегодняшнего дня боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате - трое бойцов АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
По Талаковке огонь вел и танк.
На луганском направлении из 82 мм минометов террористы накрыли огнем Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер.
На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вел БМП боевиков.
Российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы позиций ВСУ в рождественские праздники.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино.
По Широкино и Марьинке огонь вели БМП боевиков. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино.
По Талаковке огонь вел и танк.
На луганском направлении из 82 мм минометов террористы накрыли огнем Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер.
На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вел БМП боевиков.
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:27
-
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров