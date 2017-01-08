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Боевики 28 раз нарушили режим тишины за день: ранены трое военных

08.01.2017 18:18
По Талаковке огонь вел танк пророссийских наемников
Боевики 28 раз нарушили режим тишины за день: ранены трое военных
В течение сегодняшнего дня боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате - трое бойцов АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы позиций ВСУ в рождественские праздники. 

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии обстреливали Широкино. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Гнутово, Троицкому, Водяному и Широкино. 

По Широкино и Марьинке огонь вели БМП боевиков. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Широкино. 

По Талаковке огонь вел и танк.

На луганском направлении из 82 мм минометов террористы накрыли огнем Троицкое, из крупнокалиберных пулеметов - Новозвановку, а по Троицкому стрелял снайпер.

На донецком направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Авдеевке и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вел БМП боевиков.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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