На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей

Пострадавших нет. Причиной аварии стала скользкая дорога

На автомобильной трассе международного значения Киев-Чоп на одном километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере 14 автомобилей. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Дина Корчевная, передает Укринформ.

Как сообщается, пострадавших нет.

Причиной ДТП стала скользкая дорога.

Ранее сегодня сообщалось, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Обращений людей, которые получили обморожение, не поступало. Остаются обесточенными 24 населенных пункта в Одесской, Черновицкой и Херсонской областях.

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