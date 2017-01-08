На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей
На автомобильной трассе международного значения Киев-Чоп на одном километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере 14 автомобилей. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Дина Корчевная, передает Укринформ.
Как сообщается, пострадавших нет.
Причиной ДТП стала скользкая дорога.
Ранее сегодня сообщалось, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. Обращений людей, которые получили обморожение, не поступало. Остаются обесточенными 24 населенных пункта в Одесской, Черновицкой и Херсонской областях.
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