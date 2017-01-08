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Трое украинских военных пропали без вести - штаб

08.01.2017 23:22
Связь с военными, покинувшими место расположения подразделения, отсутствует
Трое украинских военных пропали без вести - штаб

Трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сегодня в результате обстрела со стороны пророссийских наемников на автодороге Красногоровка-Старомихайловка погибла девушка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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