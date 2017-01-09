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Непогода в Украине: без света остаются пять населенных пунктов

09.01.2017 09:09
В Одесской области без электричества - четыре населенных пункта, в Херсонской - один, сказали в ГСЧС
Непогода в Украине: без света остаются пять населенных пунктов

Сегодня по состоянию на 07:00 в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач остаются обесточенными пять населенных пунктов в двух областях - Одесской и Херсонской. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Одесской области без света - четыре населенных пункта, в Херсонской - один.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ГСЧС спасли в течение суток 24 человека.

6 января сообщалось, что в Одесской области по состоянию на 14:00 из-за непогоды без электроэнергии остались 41 населенный пункт в 10 районах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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