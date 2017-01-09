Нацполиция назвала области, где критическая ситуация по авариям

По состоянию на 09:00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 09:00 движение автотранспорта ограничено во Львовской области.

В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

9 января сообщалось, что остаются ограничения движения автотранспорта на дорогах в четырех областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.