Нацполиция назвала области, где критическая ситуация по авариям
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", - отметили в пресс-службе.
По состоянию на 09:00 движение автотранспорта ограничено во Львовской области.
В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей.
На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
9 января сообщалось, что остаются ограничения движения автотранспорта на дорогах в четырех областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.
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