В Петровском боевики четыре дня сопровождали ОБСЕ к месту камеры
В Петровском Донецкой области боевики террористической организации ДНР уже четвертый день подряд настояли на сопровождении патруля до места размещения камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба миссии.
"Из-за того, что оставалась угроза от мин и неразорвавшихся снарядов, члены патруля СММ не смогли получить доступ к второстепенным дорогам на участке разведения в районе Золотого-Первомайска с оккупированной стороны стороны", - отметили в пресс-службе.
Боевик сказал наблюдателям, что дальнейшие работы по разминированию на этих дорогах не проводились.
СММ не зафиксировала проведения работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов на участке разведения в районе Станицы Луганской.
На участке разведения в районе Станицы Луганской патруль миссии не смог проехать в другие зоны, кроме главной дороги, так как присутствовавший там офицер ВСУ при СЦКК сообщил, что роботы по разминированию в этом районе не проводились. СММ проинформировала об этом СЦКК.
6 января ОБСЕ сообщала об эскалации на донецком направлении.
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