Штаб: Пятеро военных ранены, в районе Сизого огонь вели из Града

Широкино и Луганское террористы обстреливали из БМП. В Троицком огонь вел снайпер

За минувшие сутки террористы 46 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Пятеро украинских военных ранены.

На мариупольском направлении из 82 мм минометов боевики обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь велся также из БМП террористов.

На донецком направлении из минометов разных калибров обстреливалось Зайцево, Авдеевка и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому вели огонь из БМП.

На луганском направлении в районе Сизого террористы применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке гибридные войска РФ вели огонь также из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

9 января в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.

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