USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Штаб: Пятеро военных ранены, в районе Сизого огонь вели из Града

10.01.2017 06:40
Широкино и Луганское террористы обстреливали из БМП. В Троицком огонь вел снайпер
Штаб: Пятеро военных ранены, в районе Сизого огонь вели из Града

За минувшие сутки террористы 46 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Пятеро украинских военных ранены.

На мариупольском направлении из 82 мм минометов боевики обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь велся также из БМП террористов.

На донецком направлении из минометов разных калибров обстреливалось Зайцево, Авдеевка и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому вели огонь из БМП.

На луганском направлении в районе Сизого террористы применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке гибридные войска РФ вели огонь также из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

9 января в зоне АТО были ранены двое украинских военнослужащих.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 