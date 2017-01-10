В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв: есть жертвы

Инцидент произошел 9 января в магазине, закрытом на ремонт. В результате взрыва погиб 26-летний мужчина

В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв, в результате которого погиб 26-летний мужчина. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Ровенской области Галина Сернивка.

По ее словам, инцидент произошел 9 января в 05:00 в магазине, закрытом на ремонт.

"Люди услышали взрыв и сообщили в полицию. В подвальном помещении многоэтажки правоохранители обнаружили изуродованное взрывом тело, вероятно, от гранаты", - сказала спикер.

Личность погибшего уже установлена: им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия и обстоятельства взрыва. В пресс-службе полиции Ровенской области уже анонсировали брифинг по этому инциденту, который состоится сегодня в 12:30.

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