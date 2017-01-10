ГУР сообщила о 30 случаях дезертирства боевиков в ОРДЛО
10.01.2017 11:27
В частях увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления пророссийскими наемниками мест службы в ОРДЛО
Фото: EPA
Украинская разведка установила факты дезертирства пророссийских наемников в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"9 января во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались", - отметили в ГУР.
По данным украинской разведки, так называемое командование полка убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента.
9 января сообщалось, что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:05
-
10:10
-
09:14
-
06.01.17
15:23
-
09:28
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров