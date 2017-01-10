ГУР сообщила о 30 случаях дезертирства боевиков в ОРДЛО

В частях увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления пророссийскими наемниками мест службы в ОРДЛО

Украинская разведка установила факты дезертирства пророссийских наемников в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"9 января во время внезапной проверки комиссией 1 АК подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с целью выяснения обстоятельств расстрела командиром отделения подчиненного 8 января обнаружено до 30 случаев самовольного оставления воинской части в дополнение к тем, что официально считались", - отметили в ГУР.





По данным украинской разведки, так называемое командование полка убедить членов комиссии, что военнослужащие самовольно покинули подразделения после указанного инцидента.



9 января



9 января сообщалось , что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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