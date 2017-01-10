ГУР: террористы вербуют местных жителей для дискредитации ВСУ

В ГУР заявили о подготовке информационных вбросов в российские СМИ о якобы обстрелах жилых зданий силами АТО



"В Горловке специалисты центра информационно-психологического противоборства центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ с участием военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) и с привлечением местных жителей осуществляется подготовка материалов о якобы обстрелах силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ", - отметили в ГУР.











9 января сообщалось , что кадровый российский военный расстрелял боевика террористической организации ДНР за отказ выполнить приказ. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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Российское командование продолжает осуществлять целенаправленные информационные вбросы с целью дискредитации сил АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.