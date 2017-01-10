В Кривом Роге пациент психдиспансера поджег здание суда

В полиции сказали, что задержанный мужчина не будет отвечать юридически, поскольку состоит на учете психдиспансере

В Кривом Роге мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, поджег здание суда. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

"3 января в Покровское отделение полиции обратились сотрудники районного суда с письменным заявлением о том, что неизвестные лица подожгли архивное помещение здания суда. На место происшествия сразу же были направлены сотрудники полиции, которые осмотрели место преступления и обнаружили пластиковую бутылку объемом 0,5 литров, обмотанную тканью белого цвета и скотчем. В бутылке находилась жидкость желто-коричневого цвета", - говорится в сообщении.

Сотрудники суда заявили, в связи с новогодними праздниками районный суд не работал, а камер видеонаблюдения в здании нет, на то время сотрудников охраны тоже не было.

Спустя некоторое время правоохранители установили и задержали местного 45-летнего жителя, который как оказалось, находится на учете в психоневрологическом диспансере.





Фото: dp.npu.gov.ua

Он рассказал, что в новогоднюю ночь он подъехал на велосипеде к зданию районного суда, заблаговременно приготовив бутылку с горючим веществом, которую поджег и бросил в окно, после чего сразу скрылся с места происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В полиции сказали, что задержанный мужчина не будет отвечать юридически, поскольку состоит на учете психдиспансере. Его направили на принудительное лечение.

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