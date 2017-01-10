Карта АТО: пятеро ранены, оккупанты оборудуют новые позиции

Под селом Новолуганское, которое находилось в "серой" зоне на линии разграничения, но под Новый год было занято ВСУ, боевики минируют местность

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за 9 января 2017 года ранены пятеро военнослужащих, но обошлось без погибших. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных не было, пятеро наших бойцов получили ранения", - сообщил полковник.

По состоянию на полночь 10 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





Пресс-офицер также рассказал, что поблизости от двух населенных пунктов на донецком направлении фронта противник оборудует новые позиции, активно минируя прилегающую территорию.

"Возле Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается засылать диверсионные группы к нашим укреплениям", - отметил Мотузяник.

18 декабря 2016 года на Светлодарской дуге в Донецкой области произошла масштабная эскалация, в ходе которой ВСУ понесли значительные потери. Потери противника составили несколько десятков ликвидированных боевиков.

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