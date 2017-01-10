В МИД назвали провокацией повреждение памятника полякам
В МИД осуждают акт вандализма по отношению к памятнику погибшим от рук нацистов полякам во Львовской области. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"Осуждаем акты вандализма в местах памяти, считаем их недопустимыми. Очевидна провокация. Ведется расследование", - написала она.
Ранее сообщалось о том, что неизвестные вандалы повредили памятник полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Львовская область.
В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
Посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил, что Польша направит Украине ноту протеста в связи с актом вандализма.
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