В МИД назвали провокацией повреждение памятника полякам

В МИД назвали недопустимыми акты вандализма в местах памяти

В МИД осуждают акт вандализма по отношению к памятнику погибшим от рук нацистов полякам во Львовской области. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Осуждаем акты вандализма в местах памяти, считаем их недопустимыми. Очевидна провокация. Ведется расследование", - написала она.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные вандалы повредили памятник полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Львовская область.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил, что Польша направит Украине ноту протеста в связи с актом вандализма.

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