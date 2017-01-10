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В МИД назвали провокацией повреждение памятника полякам

10.01.2017 18:14
В МИД назвали недопустимыми акты вандализма в местах памяти
В МИД назвали провокацией повреждение памятника полякам
Скриншот с видео

В МИД осуждают акт вандализма по отношению к памятнику погибшим от рук нацистов полякам во Львовской области. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Осуждаем акты вандализма в местах памяти, считаем их недопустимыми. Очевидна провокация. Ведется расследование", - написала она.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные вандалы повредили памятник полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Львовская область.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил, что Польша направит Украине ноту протеста в связи с актом вандализма. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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