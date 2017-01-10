Трагедия на базе отдыха в Киеве: в бассейне утонул подросток
Полиция Киева расследует обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в бассейне на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
Вечером 9 января 2017 года в Деснянское управление полиции поступило сообщение, что на базе отдыха из бассейна вытащили ребенка без сознания. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа.
Когда полицейские прибыли по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой помощи, которая констатировала смерть мальчика.
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Как установили правоохранители, ребенок приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям.
"По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Вскоре свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех сразу позвали на помощь, достали ребенка. Среди присутствующих был врач, который оказал ему неотложную медицинскую помощь, но все было напрасно: ребенок погиб", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
В апреле 2016 года в аквапарке киевского развлекательного комплекса Dream Town утонул четырехлетний ребенок.
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