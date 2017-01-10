АТО: 26 обстрелов за сутки, один боец погиб

В ходе обстрелов 10 января двое украинских военных получили ранения, один - погиб

По состоянию на 18:00 10 января, боевики в Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты в зоне конфликта. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении боевики открывали огонь по Новозвановке из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком - из минометов различных калибров. Огонь велся по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному стрелял также БМП боевиков.

"Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб", - говорится в сообщении штаба.

Двое украинских военных были ранены также в ходе обстрелов, которые велись 9 января в зоне АТО.

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