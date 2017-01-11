В Донецке боевики взяли в заложники медика Нацгвардии - Азов

Женщина поехала в город по своим личным делам



Женщина поехала в город по своим личным делам.



"АЗОВ является частью Национальной Гвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего критически не взорвали боевую готовность целого подразделения", - отмечается в сообщении.



В СБУ не стали В СБУ не стали ЛІГА.net пока комментировать эту информацию.





5 января сообщалось , что Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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