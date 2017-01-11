В Донецке боевики взяли в заложники медика Нацгвардии - Азов
11.01.2017 09:18
Женщина поехала в город по своим личным делам
Фото: скриншот видео
В оккупированном Донецке боевики террористической организации ДНР задержали женщину-медика Национальной гвардии Украины (воинской части 3057). Об этом сообщает пресс-служба полка Азов.
Женщина поехала в город по своим личным делам.
"АЗОВ является частью Национальной Гвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего критически не взорвали боевую готовность целого подразделения", - отмечается в сообщении.
В СБУ не стали ЛІГА.net пока комментировать эту информацию.
Женщина поехала в город по своим личным делам.
"АЗОВ является частью Национальной Гвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыла врагу служебных и даже военных тайн, вследствие чего критически не взорвали боевую готовность целого подразделения", - отмечается в сообщении.
В СБУ не стали ЛІГА.net пока комментировать эту информацию.
5 января сообщалось, что Украина предлагает беспрецедентную формулу освобождения украинских заложников - 228 на 48 человек.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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