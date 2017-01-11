ГПСУ: в Польшу пытались вывезти 25 кг янтаря
11.01.2017 09:43
Необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, сказал спикер Госпогранслужбы
Фото: скриншот видео
Более 25 кг янтаря обнаружили вчера вечером пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска Ягодин недалеко от украинско-польской границы. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.
По его словам, необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, за границу его пытался вывезти украинец.
"Автомобиль и янтарь изъяты, переданы на экспертизу в фискальную службу", - сказал Слободян.
6 января сообщалось, что группу добытчиков янтаря полиция задержала в урочище Гальбин возле села Федоровка Сарненского района.
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