ГПСУ: в Польшу пытались вывезти 25 кг янтаря

Необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, сказал спикер Госпогранслужбы

Более 25 кг янтаря обнаружили вчера вечером пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска Ягодин недалеко от украинско-польской границы. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.

По его словам, необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, за границу его пытался вывезти украинец.

"Автомобиль и янтарь изъяты, переданы на экспертизу в фискальную службу", - сказал Слободян.

6 января сообщалось, что группу добытчиков янтаря полиция задержала в урочище Гальбин возле села Федоровка Сарненского района.

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