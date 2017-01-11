USD:  27.27  27.98   EUR:  28.56  29.70  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ГПСУ: в Польшу пытались вывезти 25 кг янтаря

11.01.2017 09:43
Необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, сказал спикер Госпогранслужбы
ГПСУ: в Польшу пытались вывезти 25 кг янтаря
Фото: скриншот видео

Более 25 кг янтаря обнаружили вчера вечером пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска Ягодин недалеко от украинско-польской границы. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook.

По его словам, необработанный янтарь находился в запасном колесе автомобиля, за границу его пытался вывезти украинец.

"Автомобиль и янтарь изъяты, переданы на экспертизу в фискальную службу", - сказал Слободян.

6 января сообщалось, что группу добытчиков янтаря полиция задержала в урочище Гальбин возле села Федоровка Сарненского района.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 