Военный срочной службы проведет два года в дисбате за самоволку
Военнослужащий срочной службы проведет два года в дисбате за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Печерский райсуд Киева назначил наказание военнослужащему срочной службы в условиях особого периода, который трижды самовольно оставил место службы, в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне", - сказано в сообщении.
Солдат в военной части занимал должность механика ремонтного отделения автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно оставил его и направился к месту своего проживания в село Рокитное Ровенской области, где находился полтора месяца.
Впоследствии, его задержали сотрудники Военной службы правопорядка. После этого, он еще два раза самовольно оставлял воинскую часть.
Между обвиняемым и прокурором военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины заключено соглашение о признании виновности по ч. 4 ст. 407 УК Украины и согласовано наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на два года.
Суд учел все смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, и утвердил указанное соглашение.
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