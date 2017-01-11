Военный срочной службы проведет два года в дисбате за самоволку

Суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, и утвердил указанное соглашение

Военнослужащий срочной службы проведет два года в дисбате за самовольное оставление части. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Печерский райсуд Киева назначил наказание военнослужащему срочной службы в условиях особого периода, который трижды самовольно оставил место службы, в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне", - сказано в сообщении.

Солдат в военной части занимал должность механика ремонтного отделения автомобильной техники. Находясь на стационарном лечении в военном госпитале, он самовольно оставил его и направился к месту своего проживания в село Рокитное Ровенской области, где находился полтора месяца.

Впоследствии, его задержали сотрудники Военной службы правопорядка. После этого, он еще два раза самовольно оставлял воинскую часть.

Между обвиняемым и прокурором военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины заключено соглашение о признании виновности по ч. 4 ст. 407 УК Украины и согласовано наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на два года.

Суд учел все смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, способствование раскрытию преступления, отсутствие судимости, и утвердил указанное соглашение.

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