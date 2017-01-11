Главари боевиков скрывают масштабы дезертирства и увечий - ГУР
Разведка фиксирует рост количества случаев как самовольного оставления боевиками "службы" в подразделениях российской гибридной армии, так и членовредительства. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Проверка руководством "армии ДНР" в расположении личного состава подразделений "Макеевского гарнизона" террористов показала, что главари незаконного вооруженного формирования скрыли более двадцати случаев гибели и получения увечий боевиками.
У "армии ЛНР", по данным разведки, проблемы того же порядка: только вчера, 10 января, из расположения террористов в Брянке дезертировали 10 наемников подразделения ПВО.
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Кроме того, в артиллерийском подразделении "брянского НВФ из-за нарушения правил безопасности при разгрузке боеприпасов тяжелые травмы получили пятеро боевиков.
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