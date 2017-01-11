Харьковская прокуратура подозревает экс-полицейских в бандитизме
Прокуратура Харьковской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области заявили о разоблачении преступной группы, которая совершала разбойные нападения на харьковчан. Было задержано четырех подозреваемых, передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб рассказал, что подозреваемых задержали "на горячем" - якобы сразу после разбойного нападения на одного из местных предпринимателей.
"Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Подозреваемые в разбое его избили, связали, затащили в дом и пытали, пока тот не признался, где прячет деньги. После преступления бандиты пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие", - сообщил Чуб.
Бывший сотрудник полиции подозревается в том, что возглавлял преступную группу, а бывшие полицейские и пенсионеры МВД подозреваются в участии в преступной группе.
В прокуратуре подозревают, что родственники и друзья обеспечивали бандитам алиби.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
В пресс-службе сообщают, что установлена причастность преступной группы к совершению 3-х разбойных нападений, в том числе нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.
Прокуратура будет настаивать в суде на мере пресечения в виде содержания под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
9 декабря 2016 года и.о. начальника Национальной полиции Вадим Троян заявил о том, что за неделю правоохранители задержали семь опасных банд.
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