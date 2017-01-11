В АТО задержали подозреваемого в пособничестве террористам врача
Военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в Мариуполе задержали врача из Донецка, который подозревается в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня во время брифинга.
"Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Мариуполе коллаборациониста. Установлено, что он живет в Донецке, работает врачом, и является активным пособником незаконных вооруженных формирований. Задержанный передан следователям", - рассказал Мотузяник.
11 декабря 2016 года Октябрьский райсуд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства.
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