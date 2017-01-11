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В АТО задержали подозреваемого в пособничестве террористам врача

11.01.2017 16:38
Спикер Минобороны Алесандр Мотузяник заявил, что военнослужащие Нацгвардии задержали в Мариуполе подозреваемого в коллаборационионизме
В АТО задержали подозреваемого в пособничестве террористам врача

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в Мариуполе задержали врача из Донецка, который подозревается в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня во время брифинга.

"Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Мариуполе коллаборациониста. Установлено, что он живет в Донецке, работает врачом, и является активным пособником незаконных вооруженных формирований. Задержанный передан следователям", - рассказал Мотузяник.

11 декабря 2016 года Октябрьский райсуд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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