В АТО задержали подозреваемого в пособничестве террористам врача

Спикер Минобороны Алесандр Мотузяник заявил, что военнослужащие Нацгвардии задержали в Мариуполе подозреваемого в коллаборационионизме

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в Мариуполе задержали врача из Донецка, который подозревается в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня во время брифинга.

"Вчера военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Мариуполе коллаборациониста. Установлено, что он живет в Донецке, работает врачом, и является активным пособником незаконных вооруженных формирований. Задержанный передан следователям", - рассказал Мотузяник.

11 декабря 2016 года Октябрьский райсуд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства.

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