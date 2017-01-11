Херсонская область: жертвами пожара в жилом доме стали двое детей

В результате пожара в жилом доме погибли 7-летний мальчик и 5-летняя девочка. Их 62-летний дедушка получил незначительные ожоги

Двое малолетних детей погибли в результате пожара в Горностаевском районе Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании в жилом доме в селе Каиры поступило на номер Службы спасения 101 сегодня, 11 января, в 11:40.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена одна из комнат дома на площади 12 кв. м. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован.

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"К сожалению, в результате пожара погибли двое детей - мальчик 2009 г.р. и девочка 2011 г.р. Их дедушка 1954 г.р. получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался", - сообщили в ГСЧС.

Предположительно, пожар возник из-за детских шалостей с огнем. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

29 декабря 2016 года в частном доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.

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