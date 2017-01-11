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В Луганске 250 тысяч человек остались без воды - ОБСЕ

11.01.2017 17:13
10 января на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине поселка Артема произошел порыв трубопровода
В Луганске 250 тысяч человек остались без воды - ОБСЕ
Фото: facebook.com/oscesmm

В оккупированном Луганске около 250 тыcяч человек остались без воды из-за прорыва трубопровода, который произошел 10 января на Петровской водонасосной станции возле подконтрольного Украине поселка Артема. Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, СММ ОБСЕ способствовала установлению режима прекращения огня, а также осуществляла мониторинг его соблюдения для того, чтобы работники водоканала смогли провести ремонтные работы.

Сегодня ремонтные работы продолжаются.

С 1 декабря 2016 года из-за долгов Украина прекратила подачу воды в ОРЛО. Как сообщили в Луганской ОВГА, задолженность КП Попаснянский районный водоканал перед ООО Луганское энергетическое объединение за потребленную электрическую энергию составляет около 124 млн грн.

8 января гендиректор компании Луганское энергетическое объединение Владимир Грицай заявил, что Украина возобновила поставки воды в ОРЛО. По его словам, ЛЭО снова подает электроэнергию Попаснянскому водоканалу. Грицай сказал, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн грн в счет долга за электроэнергию.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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