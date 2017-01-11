Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО - полиция

По последней информации, часть заключенных, которые спровоцировали конфликт, уже развели по камерах, а с другими идут переговоры

Арестованные напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Конфликт произошел между арестованными, которых доставили в здание следственного изолятора и охраной. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения.



Во время инцидента здание СИЗО окружила полиция.



По последней иноформации, часть заключенных уже доставлена в камеры, а с остальными еще идут переговоры.



Как сообщил волонтер Роман Синицын на странице в Facebook, нападавшие - это бывшие бойцы батальона Торнадо. В полиции пока эту информацию не опровергают, и не подтверждают.



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