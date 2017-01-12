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В Луганской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

12.01.2017 08:52
Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в направлении Северодонецка, не выбрал безопасную скорость движения, сказали в областной Нацполиции
В Луганской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
Фото: facebook.com/csomvd
В Новоайдарском районе Луганской области в результате опрокидывания микроавтобуса травмированы четыре человека. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ ГУ Нацполиции в Лугансуой области Татьяна Погукай у себя в Facebook.  
 
По ее словам, вчера в 10:45, на 57 км автодороги Н-21 Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк, возле поселка Райгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
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"По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT 35 ПЕ, житель Станично-Луганского района, двигаясь в направлении Северодонецка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание на правый сторону", - отметила Погукай.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.

9 января сообщалось, что в Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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