В Луганской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
12.01.2017 08:52
Водитель микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в направлении Северодонецка, не выбрал безопасную скорость движения, сказали в областной Нацполиции
Фото: facebook.com/csomvd
В Новоайдарском районе Луганской области в результате опрокидывания микроавтобуса травмированы четыре человека. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ ГУ Нацполиции в Лугансуой области Татьяна Погукай у себя в Facebook.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.
Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.
По ее словам, вчера в 10:45, на 57 км автодороги Н-21 Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк, возле поселка Райгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
"По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT 35 ПЕ, житель Станично-Луганского района, двигаясь в направлении Северодонецка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание на правый сторону", - отметила Погукай.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.
Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.
9 января сообщалось, что в Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей.
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