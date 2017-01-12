В Луганской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

По ее словам, вчера в 10:45, на 57 км автодороги Н-21 Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк, возле поселка Райгородка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.









"По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса Volkswagen LT 35 ПЕ, житель Станично-Луганского района, двигаясь в направлении Северодонецка, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание на правый сторону", - отметила Погукай.



Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.



Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное следствие.







9 января сообщалось , что в Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей.





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