В Луцке на взятке пойман сотрудник налоговой инспекции: фото
В Луцке на взятке задержан сотрудник местной налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Работника Луцкой налоговой инспекции задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с полицией, внутренней безопасностью ГФС и при процессуальном руководстве прокуратуры", - говорится в сообщении.
Фото: ssu.gov.ua
Как отметили в СБУ, вымогатель требовал $500 за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС.
Фискал был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды.
Фото: ssu.gov.ua
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
Читайте также: В Червонограде инспектор дорожной полиции погорел на взятке: фото
5 января 2017 года сообщалось о том, что сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали заведующего сектором Запорожской таможни по подозрению в вымогательстве взятки в размере $5 тыс.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:00
-
09:25
-
09:06
-
08:50
-
10:00
Новости партнеров
- 164448
- 57595
- 37767
- 27537
- 25585