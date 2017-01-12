В Луцке на взятке пойман сотрудник налоговой инспекции: фото

Фискал требовал $500 за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС. Вымогателя задержали прямо при получении взятки

В Луцке на взятке задержан сотрудник местной налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Работника Луцкой налоговой инспекции задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с полицией, внутренней безопасностью ГФС и при процессуальном руководстве прокуратуры", - говорится в сообщении.





Фото: ssu.gov.ua

Как отметили в СБУ, вымогатель требовал $500 за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС.

Фискал был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды.





Фото: ssu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

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5 января 2017 года сообщалось о том, что сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали заведующего сектором Запорожской таможни по подозрению в вымогательстве взятки в размере $5 тыс.

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