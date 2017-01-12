ОБСЕ: боевики особо массированно стреляли перед Рождеством

ОБСЕ говорит, что с 19 по 25 декабря отмечено почти 3,5 тысячи взрывов различных снарядов, в том числе использующихся в запрещенном Минском-2 оружии

На Рождество увеличилось количество обстрелов вдоль линии разграничения в зоне АТО из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Неделя с 19-го по 25 декабря была одной из самых горячих в плане боевой активности за длительное время нашего наблюдения. Если сравнивать с предыдущей неделей, наши наблюдатели зафиксировали 250%-е увеличение случаев использования запрещенного минскими соглашениями вооружения - танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал он.

По информации ОБСЕ, зафиксировано минимум 3374 взрыва с использованием запрещенного вооружения. В период с 26 декабря по 1 января был зафиксирован всего 121 взрыв с использованием запрещенного вооружения, а со 2 по 8 января из количество возросло до 336-ти.

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Хуг отметил, что примерно половина всех нарушений режима прекращения огня была зафиксирована в районах на юго-восток и восток от Светлодарска. Остальные инциденты отмечены в основном в других горячих точках фронта - районах на восток и северо-восток от Мариуполя, по западной и северной окраинах Горловки, в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и западная часть Луганской области.

"На православное Рождество, 7 января, наши наблюдатели фиксировали нарушение режима прекращения огня во всех известных горячих точках", - добавил он.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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