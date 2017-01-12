Жебривский: В Авдеевке вода будет подаваться пока по часам - фото

Ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны, сказал глава Донецкой ОВГА

Из-за обстрелов боевиками террористической организации ДНР Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке вода пока будет подаваться по часам в ближайшие дни. Об этом в эфире 112 Украина заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, пока ремонтные работы не начались.

Жебривский также сообщил у себя в Facebook, что в район карьера прилетело не менее 8 снарядов 152 калибра.

"Взрывами повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию. Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений". - отметил Жебривский.





Донецкая фильтровальная станция (фото - osce.org)

Он добавил, что на сегодняшний день подали заявку в СЦКК.

"Вода подается по часам в Авдеевку. Еще в принципе на сегодня, завтра на подачу по часам у нас есть. Авдеевский коксохим подключил одну из батарей - тепло в Авдеевке пока есть", - сказал Жебривский.

Жебривский уточнил, что ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны.

"По состоянию на 10:20 российская сторона в СЦКК все еще не предоставила таких гарантий", - подчеркнул Жебривский.

12 января сообщалось, что в Авдеевке после обстрела снова обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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