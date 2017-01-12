Сутки в зоне АТО: погиб военный, пятеро ранены - карта боев

За минувшие сутки на третьем году войны Российской Федерации против Украины потери украинской армии следующие: один погибший, пятеро раненых военных

За прошлые сутки, 12 января 2017 года, в зоне боевых действий на востоке страны погиб военнослужащий, пятеро бойцов получили ранения. Об этом на брифинге рассказал пресс-атташе Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - зачитал спикер сводку.

По состоянию на полночь 12 января 2017 года (нажмите, чтобы увидеть всю схему):





На луганском направлении фронта вчера состоялось 16 обстрелов, половина которых - из тяжелого вооружения. При этом обстрелы произошли по всей линии фронта на этом участке, за исключением Бахмутской трассы. В течение четырех часов противник обстреливал позиции ВСУ в Станице Луганской.





На донецком направлении боевые действия также велись по всему фронту. Мощные обстрелы оккупантов вновь произошли в Авдеевке: первый был продолжительностью два часа и произошел еще до обеда с применением гранатометов и стрелкового оружия. Бандформирования нарушили режим тишины в промзоне также после обеда и в течение семи часов стреляли из 120-мм минометов, в какой-то момент применив и артиллерию.





На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилось до одного случая нарушения "тишины" вблизи Луганского из стрелкового оружия; это произошло уже после захода солнца.





Всего за сутки близ Донецка состоялось 19 обстрелов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.









На мариупольском направлении сутки прошли без особых изменений. Спокойным остается район Докучаевска, а также участок фронта от Богдановки до Чермалыка.





Наибольшая активность противника в Приазовье вчера была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки. Боевики активизировались под вечер, проведя массированные минометные обстрелы. В сторону позиций сил АТО было выпущено более 130 минометных мин. Один из снарядов разорвался вблизи пятиэтажного дома в Красногоровке, в результате чего осколочное ранение получил один из местных жителей. Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово.





На участке фронта от Павлополя до Широкино тяжелое вооружение террористы не применяли.





Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов, три из них - с тяжелым вооружением.





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