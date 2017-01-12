Минобороны проверяет информацию о гибели пропавших военных

Спикер Минобороны прокомментировал инцидент, который произошел 8 января

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник пока не подтвердил и не опровергнул гибель трех пропавших украинских военных. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент ЛІГА.net.

"По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем. Пока тела не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза, говорить об этом рано", - отметил Мотузяник.

"Пока никаких дат пока я называть не могу", - подчеркнул Мотузяник ЛІГА.net.

По его словам, есть определенные заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме.

8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.

10 января сообщалось, в настоящее время продолжаются поиски трех украинских военных, которые пропали 8 января в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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