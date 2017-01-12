Минобороны опровергает информацию о продвижении у Светлодарска
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник опровергает информацию волонтеров и некоторых СМИ тносительно того, что вчера ВСУ продвинулись на один километр на Светлодарской дуге. Об этом он сообщил сегодня ЛІГА.net.
"Официально не подтверждаю эту информацию", - сказал Мотузяник.
Он подчеркнул, что ВСУ продолжают находиться на позициях в своих границах.
Волонтер Юрий Мысягин у себя в Facebook cообщил: "Вчера на Светлодарской дуге наши пацаны из 54-й бригады еще очень хорошо шагнули вперед. До 1 км".
Мотузяник обратился к СМИ с просьбой проверять информацию в официальных источниках.
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