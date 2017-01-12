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Минобороны опровергает информацию о продвижении у Светлодарска

12.01.2017 14:50
В Минобороны подчеркнули, что бойцы АТО находятся на своих позициях, а ситуация на Светлодарской дуге относительно их перемещения не менялась
Минобороны опровергает информацию о продвижении у Светлодарска
Александр Мотузяник (фото - скриншот видео)

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник опровергает информацию волонтеров и некоторых СМИ тносительно того, что вчера ВСУ продвинулись на один километр на Светлодарской дуге. Об этом он сообщил сегодня ЛІГА.net.

"Официально не подтверждаю эту информацию", - сказал Мотузяник.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают находиться на позициях в своих границах.

Волонтер Юрий Мысягин у себя в Facebook cообщил: "Вчера на Светлодарской дуге наши пацаны из 54-й бригады еще очень хорошо шагнули вперед. До 1 км".

Мотузяник обратился к СМИ с просьбой проверять информацию в официальных источниках.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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