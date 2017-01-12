СБУ задержала в Донецкой области подозреваемого в вымогательстве

В СБУ сообщили, что задержанный подозревается в том, что выдавая себя за бойца одного из добробатальонов, требовал от местных жителей деньги

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала мужчину, который подозревается в том, что требовал у людей деньги, угрожая им физической расправой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Вымогатель, выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, требовал от жительницы Бахмута 160 тысяч гривень. В случае отказа, он угрожал ее побить, а мужчину привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами", - говорится в пресс-службе.

Правоохранители задержали подозреваемого в рэкете во время получения части взятки в сумме 60 тысяч гривень, сообщили в СБУ.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

11 января 2017 года спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в Мариуполе задержали врача из Донецка, который подозревается в пособничестве незаконным вооруженным формированиям.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.