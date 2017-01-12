В Днепре неизвестные напали на членов комиссии мэрии

Во время того, как специалисты мэрии проверяли качество расчистки улиц, на них напали неизвестные в масках

Сегодня в Днепре неизвестные разбили машину, которая перевозила членов комиссии городского совета, которая еженедельно проверяет качество уборки снега на улицах и придомовых территориях в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам членов комиссии, сегодня они заметили, что от самого здания горсовета их служебную машину Газель преследует автомобиль Ленд Крузер с номерным знаком АЕ 5555 СВ.

Специалисты проверяли качество расчистки улиц в Новокодацком районе.

"Позже на ул. Набережной Заводской, в районе Ледовой арены, автомобиль, в котором находились члены комиссии, подрезал тот самый Ленд Крузер. Из него вышли неизвестные в масках и без всяких объяснений начали крушить машину комиссии", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в служебной Газели повреждены 2 колеса и разбито стекло.

Никто из членов комиссии не пострадал.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

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