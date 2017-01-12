В Полтаве при оформлении ДТП полиция обнаружила в машине оружие
В Полтаве во время оформления ДТП патрульные полицейские обнаружили в автомобиле гранаты и охотничье ружье.
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
В полиции сообщили, что в дежурную часть отделения полиции №2 Полтавы поступило сообщение, что при оформлении ДТП без пострадавших, патрульные полицейские обнаружили в автомобиле Honda три гранаты, нож и охотничье ружье.
Водитель автомобиля о происхождении боеприпасов объяснения не предоставил. Полицейские изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают в пресс-службе.
В полиции добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
22 декабря 2016 года сотрудники департамента уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве совместно с СБУ обнаружили в квартире жителя столицы склад оружия.
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