В Полтаве при оформлении ДТП полиция обнаружила в машине оружие

Патрульные полицейские, оформляя ДТП в Полтаве, нашли в автомобиле Honda три гранаты, нож и охотничье ружье, происхождение которых пока неизвестно

В Полтаве во время оформления ДТП патрульные полицейские обнаружили в автомобиле гранаты и охотничье ружье.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В полиции сообщили, что в дежурную часть отделения полиции №2 Полтавы поступило сообщение, что при оформлении ДТП без пострадавших, патрульные полицейские обнаружили в автомобиле Honda три гранаты, нож и охотничье ружье.

Водитель автомобиля о происхождении боеприпасов объяснения не предоставил. Полицейские изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщают в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

22 декабря 2016 года сотрудники департамента уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве совместно с СБУ обнаружили в квартире жителя столицы склад оружия.

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