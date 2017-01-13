В зоне АТО за сутки боевики 78 раз нарушали режим тишины: видео

Трое военных ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики российско-террористической армии 78 раз обстреляли позиции украинских бойцов. Трое военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талакивке - снайпер.

На луганском направлении пророссийские боевики из 152 миллиметровой артиллерии обстреливали Калиново-Папасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентянивке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов гибридная армия обстреливала Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

11 января в ходе боев четверо военнослужащих были ранены, еще один травмирован, а один боец погиб.

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