Боевики накрыли огнем Новозвановку, трое военных ранены - ОВГА

Террористы 13 раз открывали огонь из 120 мм минометов и автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по поселку

Трое военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны пророссийских наемников в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Вчера днем ​​по позициям сил АТО вблизи села Новозвановка террористы 13 раз открывали огонь из 120-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате попадания трое наших военных получили ранения", - сказал заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, боевики девять раз нарушили режим тишины вблизи окраин Попасной и Золотого, сел Троицкое и Новоалександровка, где российско-оккупационные войска применяли 152-мм пушки, 120-мм и 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие массированных обстрелов была повреждена магистральная линия электроснабжения в районе поселков Розовка и Калиново-Попасная.

В настоящее время ликвидировали последствия обрыва линии.

Клименко добавил, что ведутся пуско-наладочные работы, в ближайшее время электричество появится.

По позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики российско-террористической армии 78 раз обстреляли позиции украинских бойцов.

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