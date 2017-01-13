Боевики накрыли огнем Новозвановку, трое военных ранены - ОВГА
Трое военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны пророссийских наемников в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Вчера днем по позициям сил АТО вблизи села Новозвановка террористы 13 раз открывали огонь из 120-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В результате попадания трое наших военных получили ранения", - сказал заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
По его словам, боевики девять раз нарушили режим тишины вблизи окраин Попасной и Золотого, сел Троицкое и Новоалександровка, где российско-оккупационные войска применяли 152-мм пушки, 120-мм и 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Вследствие массированных обстрелов была повреждена магистральная линия электроснабжения в районе поселков Розовка и Калиново-Попасная.
В настоящее время ликвидировали последствия обрыва линии.
Клименко добавил, что ведутся пуско-наладочные работы, в ближайшее время электричество появится.
По позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района четыре раза применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики российско-террористической армии 78 раз обстреляли позиции украинских бойцов.
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