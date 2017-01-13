Минобороны предупреждает о фейке РФ: видео пленных - за 2015 год

Информация о недавнем захвате под Донецком украинских военнослужащих и техники ВСУ - очередная ложь российской пропаганды, предостерегли в Минобороны

Распространенная некоторыми СМИ информация о якобы захвате боевиками гибридной армии РФ военнослужащих и военной техники ВСУ около Донецка, сопровождающаяся видеозаписью, является фейком. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

"Указанному видео , размещенном 10 января 2017 на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов в качестве хроники последних событий в Донбассе, на самом деле почти два года: в нем говорится о событиях в Дебальцево", - пояснили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, обнародование пропагандистами РФ старых видеозаписей, на которых террористы издеваются над украинскими пленными, делается с целью "поднятия боевого духа" российско-оккупационных войск в Донбассе, который "в последнее время ощутимо упал".

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"Просим украинских журналистов быть бдительными и не распространять пропагандистские фейки врага", - резюмировали военные.

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