СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

СБУ разоблачила злоупотребления должностных лиц Николаевской ОГА при организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутах региона

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков, в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти 40%.

Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины об автомобильном транспорте, таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаева для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Согласно статистическим данным, в течение 2016 на дорогах общего пользования в Украине произошло 97 дорожно-транспортных происшествий с участием переоборудованных автобусов, в которых погибли семь человек и 225 получили травмы различной степени тяжести.

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