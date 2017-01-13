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СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

13.01.2017 13:26
СБУ разоблачила злоупотребления должностных лиц Николаевской ОГА при организации пассажирских перевозок на автобусных маршрутах региона
СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков, в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти 40%.

Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины об автомобильном транспорте, таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаева для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Согласно статистическим данным, в течение 2016 на дорогах общего пользования в Украине произошло 97 дорожно-транспортных происшествий с участием переоборудованных автобусов, в которых погибли семь человек и 225 получили травмы различной степени тяжести.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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