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В оккупированном Донецке произошло несколько изнасилований

13.01.2017 14:16
Стало известно о пяти случаях изнасилований за последние несколько дней
В оккупированном Донецке произошло несколько изнасилований
Фото: EPA

В оккупированном Донецке в новогодние праздники произошло несколько изнасилований. По информации ЛІГА.net, на сегодня известно пока о пяти случаях.

"Официально это никак не комментируется,  запущены слухи о том, что появился в городе какой-то маньяк", - сказал источник ЛІГА.net.

По его словам, пока жертвы изнасилований боятся давать какую-то информацию.

 "Не только, как понимаете, из моральных соображений", - добавил источник.

Относительно информации о появлении в Донецке выходцев из Чечни, так называемых кадыровцев, источник отметил: "Раньше были, сейчас очень давно не видел. Только россияне, но они в МГБ в основном".

10 января украинская разведка сообщала, что в ОРДО для усмирения боевиков завезли кадыровцев.

6 января сообщалось, что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в ОРДО местную жительницу.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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