В оккупированном Донецке произошло несколько изнасилований

Стало известно о пяти случаях изнасилований за последние несколько дней

В оккупированном Донецке в новогодние праздники произошло несколько изнасилований. По информации ЛІГА.net, на сегодня известно пока о пяти случаях.

"Официально это никак не комментируется, запущены слухи о том, что появился в городе какой-то маньяк", - сказал источник ЛІГА.net.

По его словам, пока жертвы изнасилований боятся давать какую-то информацию.

"Не только, как понимаете, из моральных соображений", - добавил источник.

Относительно информации о появлении в Донецке выходцев из Чечни, так называемых кадыровцев, источник отметил: "Раньше были, сейчас очень давно не видел. Только россияне, но они в МГБ в основном".

10 января украинская разведка сообщала, что в ОРДО для усмирения боевиков завезли кадыровцев.

6 января сообщалось , что кадровые российские военнослужащие изнасиловали в ОРДО местную жительницу.