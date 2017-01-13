В Новый год в Украине убили 34 человека

Большинство этих убийств были совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения

В новогоднюю ночь в Украине было совершено 34 умышленных убийства, большинство из которых - в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНИАН.

"Новогодние праздники, а именно новогодняя ночь, а также накануне 7-9 января, были отмечены в государстве рядом убийств. 34 умышленных убийства именно в праздничную ночь и день были зарегистрированы в Украине", - сказал Князев.

Он уточнил, что большинство этих убийств были совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Князева, 31 убийство было раскрыто в течение одних или двух суток. Преступников задержали и арестовали. Также он считает перспективным задержания еще трех подозреваемых.

Всего в праздничный период зарегистрировано и начато расследование по 51 факту умышленных убийств. Также зарегистрировано 83 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 16 из которых привели к летальному исходу. Кроме того, было зарегистрировано и начато расследование 15 изнасилований.

Кроме того, Князев сообщил, что в течение праздничного периода было совершено 36 разбойных нападений на частные квартиры граждан. По его словам, работники полиции по горячим следам раскрыли 17 таких нападений.

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