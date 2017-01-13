В Кировоградской области судье дали семь лет за смертельное ДТП

Ранее судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы

Прокуратура Кировоградской области в суде апелляционной инстанции отстояла позицию о назначении более сурового наказания для третейского судьи, виновника смертельного ДТП. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Апелляционным судом области назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы.

23 июня 2015 в городе Александрия третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу.

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