В Кировоградской области судье дали семь лет за смертельное ДТП
Прокуратура Кировоградской области в суде апелляционной инстанции отстояла позицию о назначении более сурового наказания для третейского судьи, виновника смертельного ДТП. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
Апелляционным судом области назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы.
23 июня 2015 в городе Александрия третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу.
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