В штабе АТО подтвердили передачу тел трех украинских военных
13.01.2017 17:22
Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу, сказал спикер штаба АТО
Фото: EPA
Спикер штаба АТО Леонид Матюхин подтвердил информацию о передаче тел трех погибших украинских военных, которые пропали 8 января. Об этом он сказал сегодня ЛІГА.net.
По словам Матюхина, сегодня днем боевики передали ВСУ тела трех бойцов АТО.
"Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза", - сказал Матюхин.
Он не стал уточнять, будут ли именно родственники бойцов АТО проводить опознание.
8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.
9 января сообщалось, что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.
10 января сообщалось, что продолжались поиски трех украинских военных.
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