В штабе АТО подтвердили передачу тел трех украинских военных

Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу, сказал спикер штаба АТО

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин подтвердил информацию о передаче тел трех погибших украинских военных, которые пропали 8 января. Об этом он сказал сегодня ЛІГА.net.

По словам Матюхина, сегодня днем боевики передали ВСУ тела трех бойцов АТО.

"Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза", - сказал Матюхин.

Он не стал уточнять, будут ли именно родственники бойцов АТО проводить опознание.

8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.



9 января 9 января сообщалось , что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.





10 января сообщалось , что продолжались поиски трех украинских военных.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.