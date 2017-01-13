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В штабе АТО подтвердили передачу тел трех украинских военных

13.01.2017 17:22
Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где проведут опознание и судебно-медицинскую экспертизу, сказал спикер штаба АТО
В штабе АТО подтвердили передачу тел трех украинских военных
Фото: EPA

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин подтвердил информацию о передаче тел трех погибших украинских военных, которые пропали 8 января. Об этом он сказал сегодня ЛІГА.net.

По словам Матюхина, сегодня днем боевики передали ВСУ тела трех бойцов АТО.

"Тела военных сейчас транспортируют в Днепр, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза", - сказал Матюхин.  

Он не стал уточнять, будут ли именно родственники бойцов АТО проводить опознание.

8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.

9 января сообщалось, что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.

10 января сообщалось, что продолжались поиски трех украинских военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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