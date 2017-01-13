Боевики продолжают стрелять по силам АТО на всех направлениях

Боевики обстреляли позиции сил АТО 17 раз, один боец получил ранения

По состоянию на 18.00 13 января боевики в Донбассе 17 раз обстреляли силы АТО. Один боец ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Согласно сообщению, оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях.

На Мариупольском направлении огонь велся из минометов по Широкино и Водяному. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Новотроицкому и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевку - из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении снайперский огонь велся по Крымскому.

Сегодня спикер штаба АТО Леонид Матюхин подтвердил информацию о передаче тел трех погибших украинских военных, которые пропали 8 января.

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