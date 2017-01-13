Боевики продолжают стрелять по силам АТО на всех направлениях
По состоянию на 18.00 13 января боевики в Донбассе 17 раз обстреляли силы АТО. Один боец ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
Согласно сообщению, оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях.
На Мариупольском направлении огонь велся из минометов по Широкино и Водяному. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Новотроицкому и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы.
На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевку - из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении снайперский огонь велся по Крымскому.
Сегодня спикер штаба АТО Леонид Матюхин подтвердил информацию о передаче тел трех погибших украинских военных, которые пропали 8 января.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:35
-
17:50
-
17:24
-
28.12.16
08:30
-
16:46
Новости партнеров
- 37167
- 29974
- 21701
- 18611
- 17669